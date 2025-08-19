Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что рассматривает возможность продлить контракт с клубом еще на два года. Нынешнее соглашение специалиста с «горожанами» действует до лета 2027 года.

«У меня еще два года по контракту, возможно, продлю его еще на два года. Вопрос в том, когда я захочу остановиться: в этом году, через два или через четыре года. Я возьму паузу, но сейчас я бы сказал, что со мной все в порядке.

Команда поднимает мне настроение, начиная с клубного чемпионата мира в США. Там мы что-то создали, я увидел то, что мне понравилось, чего нам не хватало в прошлом сезоне.

Занятия на тренировках, язык тела, детали, своевременное прибытие, то, как мы выполняем вбрасывания — мелочи, по которым понятно, что команда здесь! И это, думаю, поможет нам быть более последовательными, чем в прошлом сезоне», — сказал Гвардиола в интервью Men in Blazers.

Манчестер Сити в первом туре АПЛ уничтожил Вулверхэмптон (4:0).