Леверкузенский Байер заинтересовался возможным подписанием 34-летнего полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, немецкий клуб направил запрос в Манчестер Сити, чтобы получить больше информации о ситуации с игроком.

По данным источника, хавбек не входит в планы Пепа Гвардиолы и готов рассматривать варианты продолжения карьеры в другом коллективе.

Напомним, летом 2024 года Гюндоган вернулся в Сити после выхода из Барселоны. В прошлом сезоне он сыграл 54 матча, отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

Ранее Байер проиграл Хоффенхайму в первом туре Бундеслиги.