Байер рассчитывает подписать полузащитника Ман Сити
Байер попросил подробную информацию об Илкае Гюндогане
13 минут назад
Илкай Гюндоган/фото: Ман Сити
Леверкузенский Байер заинтересовался возможным подписанием 34-летнего полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, немецкий клуб направил запрос в Манчестер Сити, чтобы получить больше информации о ситуации с игроком.
По данным источника, хавбек не входит в планы Пепа Гвардиолы и готов рассматривать варианты продолжения карьеры в другом коллективе.
Напомним, летом 2024 года Гюндоган вернулся в Сити после выхода из Барселоны. В прошлом сезоне он сыграл 54 матча, отметился пятью голами и восемью результативными передачами.