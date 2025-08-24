Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма этим летом объявил о своем уходе из парижского ПСЖ.

Главным претендентом на 26-летнего вратаря считается английский Манчестер Сити. В последнее время клубы активно вели переговоры, и СМИ сообщают о достигнутом соглашении между игроком и горожанами по условиям контракта.

Осталось согласовать детали с ПСЖ, а стоимость трансфера, по ожидаемым данным, составит менее 50 миллионов евро. При этом реализация сделки напрямую зависит от того, уйдет ли нынешний вратарь Сити Эдерсон в турецкий Галатасарай.