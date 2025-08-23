Павел Василенко

В матче второго тура Английской Премьер-лиги произошла неожиданность – Тоттенхэм на выезде переиграл Манчестер Сити со счетом 2:0. Команда Томаса Франка показала дисциплинированную игру в обороне и хладнокровие в атаке, оставив подопечных Хосепа Гвардиолы ни с чем.

Оба клуба уверенно стартовали в чемпионате: Манчестер Сити разгромил Вулверхэмптон (4:0), а «шпоры» не оставили шансов Бернли (3:0). Однако на «Этихаде» именно гости диктовали ритм игры.

Первый ударный момент был у Педро Порро, но его штрафной заблокировали. Уже на 28-й минуте лондонцы открыли счет: после активной атаки Бреннан Джонсон отправил мяч в сетку, и хотя арбитр сначала зафиксировал офсайд Ришарлисона, VAR подтвердил взятие ворот – 0:1.

В конце тайма хозяев постигла еще одна беда: грубая ошибка вратаря Траффорда позволила Жоау Пальинье удвоить преимущество Тоттенхэма – 0:2.

Во втором тайме Манчестер Сити усилил игру за счет выхода Бернардо Силвы и Жереми Доку. Моменты были у Эрлинга Холанда и Родри, но надежно действовал вратарь лондонцев Джиджо Викарио, который несколько раз спасал свою команду.

«Шпоры» могли даже добить соперника: Джонсон упустил перспективную контратаку, а Ришарлисон головой пробил выше ворот. Но и этого хватило – финальный свисток зафиксировал победу гостей 2:0.

После двух туров Тоттенхэм имеет максимум очков и серьезно заявляет о своих амбициях. Манчестер Сити же получил холодный душ от лондонцев, который заставит Гвардиолу искать новые решения уже в ближайшее время.

АПЛ, 2-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Джонсон, 35, Пальинья, 45+2.