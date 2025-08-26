Сергей Стаднюк

Леверкузенский Байер подписал испанского правого защитника Лукаса Васкеса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

34-летний футболист перешел на правах свободного агента после завершения контракта с Реалом Мадрид в конце прошлого сезона. Васкес заключил соглашение с немецким клубом до 30 июня 2027 года и будет выступать в составе фармацевтов под номером 21.

Спортивный директор «фармацевтов» Симон Рольфес поделился мыслями по поводу подписания.

С подписанием Лукаса Васкеса мы получаем чрезвычайно опытного игрока, который за последние десять лет в составе Реала выиграл все возможное. Он технически силен, тактически грамотен, прекрасный ассистент и стратег. Благодаря своему мастерству и большому опыту Лукас существенно повлияет на нашу игру и станет опорой команды. Симон Рольфес

Васкес почти всю свою карьеру в Реале был вторым номером. Однако в сезоне 2024/25 был одним из ключевых игроков мадридского клуба из-за травмы Карвахаля. Он провел 53 официальных матча, из которых 32 – в Ла Лиге и 10 – в Лиге чемпионов. Всего на его счету 402 поединка за Реал и 23 трофея. При этом, футболист провел лишь девять игр в составе сборной Испании.

Сам Васкес поделился эмоциями после подписания контракта.

Теперь я с нетерпением жду продолжения карьеры в Байере Леверкузен. Это клуб, о котором мне много рассказывали тренер Хаби Алонсо и мой давний партнер по Реалу Дани Карвахаль. Мои разговоры с руководством подтвердили услышанное: Байер 04 максимально ориентирован на победы, голоден к успеху и настроен на самые высокие цели. Такая философия полностью совпадает с моим видением, и я рад стремиться к новым достижениям вместе с Леверкузеном. Лукас Васкес

Ранее сообщалось, что Арсенал может оформить переход защитника Байера.