Новости команд и текущая форма

Международная пауза стала для Ливерпуля настоящим спасением после провального отрезка – команда проиграла три матча подряд. Все эти поражения произошли на выезде, включая два в АПЛ, из-за чего «мерсисайдцы» потеряли лидерство в таблице. Однако на родном Энфилде болельщики могут быть спокойны – клуб проиграл лишь два из последних 53 домашних матчей чемпионата (41 победа, 10 ничьих).

Манчестер Юнайтед подходит к встрече с 10-го места, отставая от Ливерпуля на пять очков. После победы 2:0 над Сандерлендом до международной паузы команда имеет две победы в трех последних матчах АПЛ. В прошлом сезоне «красные дьяволы» не выигрывали дважды подряд в чемпионате, и в этот раз сделать это будет сложно – они не побеждали в восьми последних выездных матчах Премьер-лиги (2 ничьих, 6 поражений). Это их самая длинная серия без выездных побед с 1989 года.

История очных встреч

Ливерпуль потерпел лишь одно поражение в последних 14 матчах АПЛ против МЮ (7 побед, 6 ничьих) и не проигрывает дома уже девять поединков (4 победы, 5 ничьих). Если эта серия продолжится, команда станет лишь второй в истории после Челси, которой удавалось не уступать Юнайтед в 10+ домашних матчах подряд.

Интересная статистика

В семи матчах Ливерпуля этого сезона было забито десять голов после 75-й минуты.

Ни один из последних девяти матчей мерсисайдцев не завершался разницей больше чем в два мяча.

Восемь из десяти последних матчей Юнайтед в Премьер-лиге завершались с результативностью менее 3,5 гола.

В пяти из последних семи выездных матчей чемпионата МЮ проигрывал уже после первого тайма.

Ключевые игроки

Мохамед Салах остается главным кошмаром для Юнайтед – он забил 13 голов и имеет 19 результативных действий против этого соперника, что является рекордом Премьер-лиги. Десять из этих голов он оформил после перерыва.

Для гостей стоит выделить Амаду Диалло, который дважды забивал Ливерпулю в концовках матчей и отличался последним голом в пяти из семи своих результативных игр.

У Ливерпуля продолжает восстановление Алисон, который вернется лишь в следующем месяце, под вопросом участие Ибрагимы Конате, который пропустил сборную из-за травмы. В составе Юнайтед может вернуться Нуссаир Мазрауи.

