Джим Рэтклифф: «Манчестер Юнайтед - как болид Формулы-1 без колес»
Бизнесмен рассказал о текущем состоянии клуба
около 1 часа назад
Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф резко высказался о нынешнем состоянии клуба, сравнив команду с болидом Формулы-1, у которого… отваливаются колёса.
«Это как болид Формулы-1 – чем лучше вы его строите, тем быстрее он едет. То же самое и с футболом. Мы потратили первый год, чтобы привести клуб в здоровое состояние», – сказал Рэтклифф в подкасте The Business от The Times.
После разочарований в начале сезона команда Рубена Аморима потерпела три поражения в Английской Премьер-лиге и вылетела из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона Гримсби Таун.
Болельщики уже ставят под сомнение курс Манчестер Юнайтед, хотя недавняя победа над Сандерлендом (2:0) немного снизила градус критики.
⚙️ Ineos пытается перестроить Манчестер Юнайтед
С момента, когда Ineos стала миноритарным инвестором в феврале 2024 года, на «Олд Траффорд» произошли масштабные изменения:
- сокращено более 450 работников;
- назначен новый CEO, спортивный директор, технический директор и менеджер;
- реструктурирован отдел скаутинга – теперь в клубе только 10 штатных скаутов.
Бывший технический директор, а ныне директор по футболу Джейсон Уилкокс заявил:
«Я просто молюсь, чтобы у нас был шанс изменить ситуацию. Вся структура Манчестер Юнайтед нуждалась в полном перезапуске».
🏁 Влияние Формулы-1
Ineos — партнер Mercedes F1, так что аналогия Рэтклиффа не случайна. Компания владеет долей в команде, которая доминировала в Формуле-1 на протяжении восьми сезонов подряд, но в последние годы уступила Red Bull и McLaren.
Рэтклифф стремится повторить успех в футболе, однако признает – путь к чемпионскому уровню будет «долгим и болезненным».
💬 Цитата Рэтклиффа
«Коли ми прийшли, клуб виглядав, як болид без коліс – шумит, сверкает, но не едет. Теперь мы пытаемся прикрутить колеса и запустить двигатель».
