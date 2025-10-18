Павел Василенко

Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф резко высказался о нынешнем состоянии клуба, сравнив команду с болидом Формулы-1, у которого… отваливаются колёса.

«Это как болид Формулы-1 – чем лучше вы его строите, тем быстрее он едет. То же самое и с футболом. Мы потратили первый год, чтобы привести клуб в здоровое состояние», – сказал Рэтклифф в подкасте The Business от The Times.

После разочарований в начале сезона команда Рубена Аморима потерпела три поражения в Английской Премьер-лиге и вылетела из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона Гримсби Таун.

Болельщики уже ставят под сомнение курс Манчестер Юнайтед, хотя недавняя победа над Сандерлендом (2:0) немного снизила градус критики.

⚙️ Ineos пытается перестроить Манчестер Юнайтед

С момента, когда Ineos стала миноритарным инвестором в феврале 2024 года, на «Олд Траффорд» произошли масштабные изменения:

сокращено более 450 работников;

назначен новый CEO, спортивный директор, технический директор и менеджер;

реструктурирован отдел скаутинга – теперь в клубе только 10 штатных скаутов.

Бывший технический директор, а ныне директор по футболу Джейсон Уилкокс заявил:

«Я просто молюсь, чтобы у нас был шанс изменить ситуацию. Вся структура Манчестер Юнайтед нуждалась в полном перезапуске».

🏁 Влияние Формулы-1

Ineos — партнер Mercedes F1, так что аналогия Рэтклиффа не случайна. Компания владеет долей в команде, которая доминировала в Формуле-1 на протяжении восьми сезонов подряд, но в последние годы уступила Red Bull и McLaren.

Рэтклифф стремится повторить успех в футболе, однако признает – путь к чемпионскому уровню будет «долгим и болезненным».

💬 Цитата Рэтклиффа