Бывший нападающий Динамо Игорь Беланов вспомнил получение Золотого мяча-1986 и раскрыл, обращались ли к нему с предложениями о продаже трофея.

О радостной для меня новости я узнал примерно за месяц до того, как итоги референдума были обнародованы. Сообщил мне ее Андрей Пиналов, который тогда работал в «Динамо» и в том же France Football. Это было во время моего пребывания в моем родном городе – Одессе. Уже позже из редакции этого авторитетного издания в Украину приехала группа людей, чтобы взять у меня интервью и сфотографировать на фоне известных мест Киева.

Валерий Лобановский тогда меня по-отечески обнял и поздравил с получением такой почетной награды. Помнится, он мне тогда сказал: «Ты по праву заслужил это признание. Этот год был твой». Поздравили и порадовались за меня и одноклубники, во многом именно благодаря им я получил «Золотой мяч». В этом призе есть и их заслуга.

Обращались ли с предложением продать «Золотой мяч»? Такое бывало, да. Но по этому поводу могу сказать только одно: тема даже не обсуждается. Этот приз завоеван мной ценой больших усилий – как на тренировках, так и в игре. Поэтому не продам его ни за какие деньги. Для меня это бесценная вещь, она останется детям или же послужит для истории. Скажем, заняв достойное место в солидном музее, – сказал Беланов в интервью Sport.ua.