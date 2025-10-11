Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Бельгии дома сыграла вничью с Северной Македонией.

Поединок в Генке завершился без голов, хотя хозяева полностью контролировали игру. Команда Руди Гарсии активно начала матч, создав несколько моментов уже в дебюте: Саелемакерс отличился активностью на фланге, Доку постоянно обострял ситуацию дриблингом, а Де Брюйне неоднократно пытался пробить из-за пределов штрафной. В середине тайма Де Кейпер забил после комбинации с Де Брюйне, но арбитр справедливо зафиксировал офсайд. Лучшую возможность имел капитан бельгийцев в конце первой половины – после прохода Доку он пробил с близкого расстояния, однако мяч пролетел над перекладиной. На перерыв команды ушли при тотальном преимуществе хозяев, но без голов – македонская оборона выстояла.

Во втором тайме «красные дьяволы» лишь усилили натиск. Доку продолжал разрывать левый фланг, Де Брюйне управлял всеми атаками, а выход Опенды и Фофаны добавил команде скорости. Тем не менее, вратарь Димитриевский стал настоящим героем гостей — он парировал удары Ванакена, Доку и Де Брюйне, а также спас после попыток Кастаня и Фофаны. Македонцы отбивались до последнего и лишь в концовке встречи создали единственную опасность у ворот Кастельса через Ристовски. Несмотря на тотальное преимущество, бельгийцы так и не смогли сломать плотную защиту соперника — финальный свисток зафиксировал печальную для фаворита ничью 0:0.

Сборная Бельгии набрала 11 очков в группе J и осталась позади Северной Македонии (12), хотя имеет матч в запасе. Следом расположились Уэльс (10), Казахстан (6) и Лихтенштейн (0).

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Бельгия – Северная Македония 0:0

Бельгия: Куртуа, де Кейпер (Сейс 89), Кастань (Менье 89), Теат, Дебаст, Раскен, Доку, Салемакерс (Опенда 59), де Брюйне, Ванакен (Онана 74), Троссард (Фофана 74)

Северная Македония: Димитриевский, Алиоски, Ашковски (Чурлинов 46), Зайков, Стойчевский (Деспотовский 75), Муслиу (Велковский 84), Элмас, Атанасов (Алими 74), Костадинов, Барди, Миовски (Ристовски 57)

Предупреждения: Салемакерс, Теат, Де Брюйне – Ашковски, Костадинов