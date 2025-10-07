Сергей Стаднюк

Решающими для будущего главного тренера Динамо Александра Шовковского станут матчи против Шахтера в 1/8 финала Кубка Украины и в 11-м туре УПЛ, которые пройдут в течение пяти дней. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Я не верю в отставку Шовковского на данный момент. Тем более, что Виталий Пономарёв сделал всё, чтобы можно было говорить, что Шовковский догоняет Шахтёр. Там осталось одно очко. Я думаю, что решающий момент – это два матча против Шахтёра в чемпионате и на Кубок. И, конечно, руководству Динамо всегда нужна длинная зимняя пауза, чтобы стадия принятия перешла в стадию реального активного поиска. Михаил Спиваковский

Напомним, киевское Динамо одержало лишь одну победу в последних шести матчах до международной паузы. «Белые-синие» проиграли Кристал Пэлас в Лиге конференций (0:2). В Кубке Украины команда Александра Шовковского в последние минуты прошла Александрию (2:1). А в чемпионате динамовцы сыграли вничью с Оболонью (2:2), Александрией (2:2), Карпатами (3:3) и Металлистом 1925 (1:1).