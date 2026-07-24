Павел Василенко

Сборная Бельгии официально определилась с новым главным тренером. Преемником Руди Гарсии стал известный нидерландский специалист Марк ван Боммель, который подписал контракт с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией до завершения чемпионата Европы 2028 года.

Изменения на тренерском мостике произошли после чемпионата мира-2026, где бельгийская команда остановилась на стадии четвертьфинала, уступив будущему чемпиону – сборной Испании. После завершения турнира федерация решила не продолжать сотрудничество с Руди Гарсией и сразу начала поиски нового наставника.

В последние дни именно кандидатура ван Боммеля считалась основной, а теперь договоренность получила официальное подтверждение. Для 49-летнего нидерландца это станет первым опытом работы главным тренером национальной сборной.

Ранее ван Боммель возглавлял бельгийский Антверпен, с которым работал в 2022–2024 годах, а также тренировал немецкий Вольфсбург и ПСВ Эйндховен. До начала самостоятельной карьеры он входил в тренерские штабы сборных Саудовской Аравии и Австралии.