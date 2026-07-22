Павел Василенко

Сборная Бельгии определилась с новым главным тренером после завершения чемпионата мира-2026. По информации бельгийского журналиста Питера-Яна Калкоена и инсайдера Фабрицио Романо, команду возглавит бывший полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммель.

После выступления на мундиале Бельгийская футбольная ассоциация решила прекратить сотрудничество с Руди Гарсией и оперативно начала поиск нового наставника. В итоге выбор остановили именно на 49-летнем нидерландском специалисте.

По данным источников, ван Боммель подпишет контракт, рассчитанный до завершения чемпионата Европы 2028 года. Ожидается, что официальное объявление о назначении состоится в ближайшее время.

Для ван Боммеля это станет возвращением к тренерской работе после двухлетнего перерыва. Его последним местом работы был бельгийский Антверпен, который он покинул в 2024 году. До этого специалист также возглавлял немецкий Вольфсбург и нидерландский ПСВ.

Как футболист Марк ван Боммель выступал за ПСВ, Барселону, Баварию и Милан, а также провел более 70 матчей в составе сборной Нидерландов.