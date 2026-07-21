Денис Седашов

Французский специалист Руди Гарсия прекратил сотрудничество с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией после завершения чемпионата мира-2026.

За полтора года работы во главе красных дьяволов 62-летний тренер вывел команду на Мундиаль, где дошел до четвертьфинала. Контракт специалиста был рассчитан до конца турнира, и стороны решили не продлевать соглашение.

Оставляю Бельгию в дивизионе А Лиги наций и среди восьми топ-команд мира. Желаю Бельгии всех успехов, продолжая смену поколений — я горжусь, что помог её инициировать. Руди Гарсия

В целом под руководством Гарсии Бельгия провела 20 матчей. Интересно, что француз уступал лишь двум соперникам — кроме Испании на ЧМ-2026, он проиграл сборной Украины в плей-офф Лиги наций 2025 года (1:3 в его дебютной встрече).

Сборная Англии благодаря дублю Беллингема дожала Норвегию в дополнительное время и стала третьим полуфиналистом ЧМ-2026. Видео.