Павел Василенко

Вратарь сборной Испании Унаи Симон завершил свою историческую «сухую» серию на чемпионатах мира. В четвертьфинальном матче против Бельгии его ворота на 41-й минуте поразил Шарль Де Кетеларе, сравняв счет 1:1 и положив конец рекордным 649 минутам без пропущенных мячей.

До этого Испания оставалась единственной командой ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, которая еще не пропускала. Еще в матче 1/8 финала против Австрии Симон превзошел легендарное достижение итальянца Вальтера Дзенги, который не пропускал на протяжении 517 минут на чемпионате мира 1990 года.

Рекордная серия испанского голкипера началась еще на мундиале-2022 в Катаре после гола японца Ао Танаки. С тех пор Симон сохранял свои ворота «сухими» в матчах против Марокко, а на текущем турнире – против Кабо-Верде, Саудовской Аравии, Уругвая, Австрии и Португалии.

Несмотря на завершение уникальной серии, 649 минут без пропущенного мяча стали новым абсолютным рекордом в истории чемпионатов мира, который теперь принадлежит именно вратарю сборной Испании.