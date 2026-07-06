Павел Василенко

Скандал вокруг решения ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна продолжает набирать обороты. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) выступила с новым жестким заявлением, обвинив мировую футбольную организацию в непрозрачных действиях и фактическом игнорировании её запросов.

После победы США над Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун был удален с поля за фол против Тарика Мухаремовича, а следовательно, должен был автоматически пропустить матч 1/8 финала против Бельгии. Однако ФИФА неожиданно отменила дисквалификацию, позволив форварду выйти на поле.

В Брюсселе сразу поставили под сомнение законность такого решения. По словам представителей RBFA, федерация обратилась к ФИФА с просьбой предоставить копию решения, объяснить процедуру его принятия и разъяснить применение действующего регламента. Вместо этого, как утверждают бельгийцы, ФИФА без объяснений расценила обычный информационный запрос как официальную апелляцию, назначила судью по делу, а впоследствии сама же объявила эту «апелляцию» неприемлемой.

«Мы лишь попросили разъяснений. Однако ФИФА самостоятельно превратила наш запрос в апелляцию, а затем сразу же отклонила её, не предоставив ни одного ответа на поставленные вопросы», – говорится в заявлении RBFA.

Особое возмущение бельгийцев вызвало организационное собрание перед матчем. По словам федерации, на этот раз ФИФА впервые не включила в презентацию раздел об автоматических дисквалификациях, хотя на всех предыдущих встречах эта тема обязательно рассматривалась. Несмотря на устные и письменные обращения, пояснения причин такого решения бельгийская сторона так и не получила.

В итоге RBFA заявила, что не имеет другого выбора, кроме как поставить под сомнение право Балогуна участвовать в матче против Бельгии. Федерация также пообещала и в дальнейшем добиваться разъяснений и защищать принципы честной конкуренции, независимо от результата поединка.