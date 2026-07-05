Павел Василенко

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение ФИФА отменить автоматическую одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Благодаря этому форвард сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии.

Балогун был удален с поля в поединке против Боснии и Герцеговины, что обычно автоматически предполагает пропуск следующей игры. Однако ФИФА неожиданно приостановила действие санкции, позволив одному из лидеров американской команды сыграть в одном из важнейших матчей турнира.

На это решение отреагировал Дональд Трамп, который в декабре 2025 года получил от президента ФИФА Джанни Инфантино первую Премию мира ФИФА. В своей социальной сети Truth Social американский лидер положительно оценил действия футбольных чиновников.

«Спасибо ФИФА за то, что вы поступили правильно и исправили большую несправедливость!» – написал Трамп.

Балогун является одним из главных героев сборной США на нынешнем мундиале. В трех матчах нападающий отметился тремя забитыми мячами и стал ключевой фигурой в атаке американцев.

Теперь, после отмены дисквалификации, сборная США получила серьезное усиление перед встречей с Бельгией (7 июля). В случае победы американцы впервые с 2002 года выйдут в четвертьфинал чемпионата мира.