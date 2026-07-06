Сергей Разумовский

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму. Об этом сообщил в социальной сети X журналист Дэвид Орнштейн.

😲 ¡EL TREMENDO GOLPE DE HENDERSON EN LOS FESTEJOS POR LA VICTORIA DE INGLATERRA! TUVO QUE SER EVACUADO EN CAMILLA.#NuestroMejorMundial #Henderson pic.twitter.com/0SzLpcBWZl — Diario AS (@diarioas) July 6, 2026

Инцидент произошел во время празднования выхода Англии в четвертьфинал чемпионата мира-2026 после победы над Мексикой со счетом 3:2 на стадионе Ацтека. По данным источника, Хендерсон получил повреждение после прыжка через рекламные щиты. В настоящий момент точная степень серьёзности травмы ещё не установлена.

Известно, что 36-летний футболист, вероятно, повредил руку. Из-за состояния игрока его пришлось выносить с поля на носилках, а при оказании помощи ему также потребовался кислород.

Позднее Томас Тухель подтвердил, что у Хендерсона травмировано запястье и он в настоящий момент находится в больнице. Тренер англичан признал, что ситуация выглядит довольно серьёзно и не вписывается в общее праздничное настроение вечера, но подробностями дальнейших медицинских процедур он пока не располагает. На этом чемпионате мира Хендерсон успел провести лишь 6 минут на поле.

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