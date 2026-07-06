Павел Василенко

Решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна уже вызвало волну новых обращений от ведущих футбольных федераций. Франция и Англия намерены добиваться пересмотра судейских решений в отношении своих футболистов, что может создать опасный прецедент для всего мирового футбола.

Французская федерация футбола готовит официальное обращение с требованием аннулировать желтую карточку Майкла Олисэ, которую он получил в добавленное время матча 1/8 финала против Парагвая. Повторы эпизода показали, что вингер «Баварии» фактически не контактировал с Матиасом Галарсой, поэтому в Париже считают предупреждение ошибочным. Особенно после того, как ФИФА пошла навстречу США в деле Балогуна.

Не осталась в стороне и Англия. После удаления Джарелла Куансы в матче с Мексикой главный тренер Томас Тухель в шутку призвал ФИФА отменить и красную карточку своего защитника. В то же время немец открыто раскритиковал решение по Балогуну.

«Я вообще не считаю, что Балогун заслуживал удаления. Но VAR вмешался, трое арбитров приняли решение. Если так, то кто теперь определяет, когда его можно отменить? На каком основании? Где граница между правилами и исключениями?» – заявил Тухель.

Теперь внимание приковано к ФИФА. Если организация согласится пересматривать дисциплинарные наказания после завершения матчей, это может открыть двери для десятков аналогичных требований от других сборных.