Сергей Стаднюк

В третьем туре Лиги чемпионов мадридский на своем поле минимально одолел Ювентус.

«Сливочные» с первых минут захватили инициативу, постоянно давили и регулярно выходили на ударные позиции, тогда как Ювентус преимущественно оборонялся и отвечал эпизодическими вылазками. Преимущество мадридцев материализовалось после перерыва – на 58-й минуте Беллингем забил единственный гол матча.

До финального свистка хозяева сохраняли контроль и продолжали создавать моменты. По ударам более чем двойное преимущество 28:12, а по ожидаемым голам 2.81 против 0.59. У Ювентуса были свои шансы, но далеко не на том уровне, что у соперника. Так что итоговые 1:0 скорее к радости для туринцев.

Реал стала пятой командой, которая набрала максимальные девять очков. Ювентус с двумя баллами вылетел из проходной зоны.

Лига чемпионов. Общий этап, третий тур

Реал Мадрид – Ювентус 1:0

Гол: Беллингем, 58

Реал: Куртуа, Вальверде, Милитао, Асенсио (Гонсало 88), Каррерас, Браим Диас (Мастантуоно 84), Чуамени, Гюлер (Камавинга 74), Беллингем, Винисиус (Фран 84), Мбаппе

Ювентус: Ди Грегорио, Гатти, Ругани, Келли, Калюлю, К. Тюрам (Консейсау 62), Маккенни, Камбьясо (Костич 88), Копмейнерс (Локателли 75), Йылдыз (Опенда 75), Влахович (Дэвид 75)

Предупреждение: Браим, 62

