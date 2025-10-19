Владимир Кириченко

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл лидера мирового рейтинга из Испании Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира Six Kings Slam – 2025. Счет – 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 12 минут. За это время итальянец реализовал 3 брейк-пойнта из 10, выполнил три подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Испанец выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки.

Отметим, что в прошлом году в финале также встретились Синнер и Алькарас, и победа тогда также осталась за итальянцем.

Ранее в матче за третье место титулованный Новак Джокович проиграл четвертой ракетке мира Тейлору Фрицу. Теннисисты отыграли первый сет, после чего легендарный серб отказался от борьбы. Счет - 7:6 (7:4) в пользу американца.

Напомним, в полуфинале турнира Синнер разгромил Джоковича.