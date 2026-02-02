Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем выбыл из строя на продолжительный период из-за травмы, полученной в матче 22-го тура Ла Лиги против Райо Вальекано, который закончился победой сливочных со счетом 2:1. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Медики диагностировали у 22-летнего хавбека повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. По предварительным прогнозам, процесс восстановления продлится не менее одного месяца.

Из-за этого Беллингем точно пропустит оба поединка против Бенфики в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Травма произошла уже в начале встречи с Райо Вальекано – футболист почувствовал резкую боль в задней поверхности бедра при ускорении к лицевой линии и не смог продолжить игру.

Отметим, что ранее Беллингем уже сталкивался с проблемами со здоровьем и пропускал старт сезона из-за повреждения плеча. После возвращения на поле он провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.