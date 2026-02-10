Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим может возглавить Бенфику после окончания сезона 2025/26. Об этом сообщает ESPN.

Действующий наставник лиссабонского клуба Жозе Моуринью считается основным претендентом на должность главного тренера сборной Португалии. В местной футбольной ассоциации уверены, что 63-летний специалист станет оптимальной заменой Роберто Мартинесу, контракт которого завершается после чемпионата мира 2026 года.

В случае ухода Моуринью руководство Бенфики планирует доверить команду Амориму. Португальский тренер работал с Манчестер Юнайтед в период с ноября 2024 года до января 2026-го, однако был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

На данный момент Бенфика находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 49 очков. Впереди лиссабонцев находятся Спортинг с 52 баллами и Порту, который имеет 56 пунктов.