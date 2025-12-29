Украинский защитник турецкого Трабзонспора Арсений Батагов может стать участником громкого трансфера украинских футболистов в сильнейшие европейские чемпионаты. Согласно информации турецкого издания Takagazete, лиссабонская Бенфика перешла от наблюдения к активным действиям и уже начала переговоры о возможном подписании украинца.

В отличие от других клубов, которые следили за Батаговым, португальский гранд сделал первые конкретные шаги по трансферу. Уточняется, что руководство Бенфики вступило в прямой диалог по поводу перехода игрока. Напомним, что в составе лиссабонского клуба уже выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

В этом сезоне 23-летний защитник провел 18 матчей за турецкий клуб и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор хочет подписать игрока на место украинца.