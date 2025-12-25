Сергей Разумовский

Руководство Трабзонспора раздумывает над усилением центра обороны уже в зимнее трансферное окно. В клубе имеются кадровые трудности в защитной линии, поэтому вариант с приглашением еще одного центрального защитника рассматривается как один из приоритетных. Об этом сообщает 61saat.

Главной причиной такого решения называют частые повреждения Арсения Батагова и Стефана Савича. Регулярные травмы этих футболистов заметно усложнили ротацию, из-за чего тренерский штаб не всегда имеет достаточный выбор в центре защиты.

Среди кандидатов, которые получили положительные отзывы после анализа главного тренера Фатиха Текке и скаутского отдела, фигурирует Чибуйке Нвайву из Вольфсберга. Нигериец, по оценкам в клубе, подходит команде по антропометрии и игровым характеристикам, однако ключевым сдерживающим фактором в настоящее время является его трансферная цена.

Несмотря на финансовые нюансы, Трабзонспор уже сделал первые шаги в направлении возможного перехода и начал начальные контакты по поводу сделки. В то же время отмечается, что контракт Нвайву с Вольфсбергом действует до 30 июня 2027 года, что также влияет на позицию австрийского клуба в переговорах.

В текущем сезоне 22-летний центральный защитник провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом. На счету же Батагова два ассиста в 18 играх.

