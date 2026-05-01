Сергей Разумовский

Между украинским полузащитником Георгием Судаковым и главным тренером Бенфики Жозе Моуринью нет никакого конфликта. Внутри клуба положительно оценивают отношение футболиста к работе и его профессиональный подход, а также отмечают старание на тренировках. Об этом сообщает A Bola.

Сам Судаков настроен доказать тренерскому штабу, что способен стать важным игроком основного состава. Украинец активно работает вместе с тренерами команды, пытаясь улучшить отдельные элементы своей игры. В частности, штаб под руководством Моуринью стремится сделать его действия более агрессивными и решительными, особенно в атакующей фазе.

Жозе Моуринью ранее подчеркивал, что Судаков лишь проходит этап адаптации после перехода в новый чемпионат. По словам тренера, футболист прибыл из лиги, где уровень конкуренции был ниже, поэтому ему нужно определенное время, чтобы полностью привыкнуть к интенсивности и требованиям европейского футбола. В то же время наставник ожидает, что со временем украинец начнет демонстрировать еще более убедительную игру и проявлять себя стабильнее.

В самой Бенфике высоко оценивают технические качества полузащитника, его видение поля и способность работать с мячом. Однако в клубе считают, что на этом этапе Судаков еще не полностью оправдывает те ожидания, которые были на него возложены при переходе.

Не исключено, что летом Бенфика будет готова рассмотреть потенциальные трансферные предложения по украинцу. В то же время сам игрок не планирует покидать клуб в ближайшее время. Он хочет закрепиться в Лиссабоне, продолжать прогрессировать и доказать, что может стать важной частью команды.

Ожидается, что в следующем сезоне конкуренция за место в составе может вырасти, поскольку клуб рассматривает варианты усиления. Несмотря на это, Судаков настроен бороться за свой шанс и стремится завоевать стабильное место в основе Бенфики.

Ранее еще один украинец из Бенфики Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча против Спортинга по версии WhoScored.