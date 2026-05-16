Моуринью согласовал с Реалом личный контракт
Бенфика получит солидную компенсацию
около 1 часа назад
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью согласовал личные условия контракта с Реалом, рассчитанного до 2028 года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Испанский клуб планирует активировать клаусулу, предусмотренную в соглашении португальца с «орлами».
Ранее сообщалось, что лиссабонская команда должна получить компенсацию в размере 7 млн евро.
Напомним, действующее соглашение 63-летнего португальского специалиста с Бенфикой действует до лета 2027 года.
Отметим, Моуринью возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год.
Ранее сообщалось, что Реал планирует представить Моуринью на следующей неделе.
