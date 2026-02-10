Сборная Португалии изучает возможность назначения Жозе Моуринью на должность главного тренера национальной команды. Как сообщает ESPN, предложение от федерации планируют сделать специалисту после завершения срока действия контракта нынешнего наставника Роберто Мартинеса.

Трудовое соглашение Мартинеса с Португальской футбольной федерацией рассчитано до 31 июля 2026 года. В настоящее время Жозе Моуринью возглавляет лиссабонскую Бенфику. Действующий контракт 63-летнего тренера с клубом действует до июня 2027 года.

Под руководством текущего тренерского штаба национальная команда успешно прошла квалификацию к чемпионату мира. Португальцы набрали 13 очков в шести матчах и заняли первое место в группе F, где также выступали сборные Венгрии, Ирландии и Армении.

Для Португалии выход на мундиаль стал седьмым подряд. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.