Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью рассказал о деталях двухлетнего контракта с лиссабонским грандом. Его слова приводит A Bola.

Это контракт, основанный на высоких этических принципах. Я только подписал его, но не составлял. Он, очевидно, был составлен руководством Бенфики, президентом и моими представителями. Конечно, я подписываю только то, что мне нравится, то, с чем я согласен. Но я считаю, что он обладает чрезвычайно высокими этическими принципами.

Меня, честно говоря, тронуло то, что контракт направлен на соблюдение этики, он предоставляет широкую свободу или возможности, которых при обычных условиях не было бы. Контракт составлен очень этично. Конечно, я хочу работать в Бенфике, но я хочу, чтобы люди мне доверяли, хочу, чтобы люди были в одной лодке со мной, это очень важно, - признался Моуринью.