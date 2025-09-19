Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью поделился впечатлениями после возвращения в клуб, в котором начал свою тренерскую карьеру. Его слова приводит A Bola.

Я переживаю так много эмоций, но думаю, что опыт помогает мне их контролировать. Хочу поблагодарить за доверие, за честь, которую я ощущаю в этот момент. Будучи португальцем... нет ни одного человека, который бы не знал историю, культуру, масштабы Бенфики. Хочу абсолютно четко заявить: я должен быть способен блокировать все эти эмоции и смотреть на Бенфику и на свою работу, свою ответственность, очень просто.

Я тренер одного из крупнейших клубов мира. Я хочу сосредоточиться на этой миссии. Я бы не сказал, что это трудности, а привилегия, с точки зрения работы тренера. Прошло 25 лет, в течение которых я имел возможность работать в крупнейших клубах мира. Ни один из гигантов, которых мне удалось тренировать, не давал мне такого чувства чести, ответственности и мотивации, как работа тренером Бенфики.

Слова иногда развеивает ветер, а вот поступки - нет, и мое обещание очень четкое: я буду жить для Бенфики. Я вышел из дома и сказал «до воскресенья»... Это огромная честь, которую мне помогает контролировать мой опыт. Буду благодарен, если это будет коротко [пресс-конференция], ведь через 48 часов у нас матч, и для Бенфики нет ничего важнее, - признался Моуринью.