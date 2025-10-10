Вингер житомирского Полесья Владислав Велетень высказался относительно своего вызова в национальную сборную Украины на матчи отбора на ЧМ-2026.

«Чтобы описать свое состояние сейчас, достаточно одного слова – счастлив. Буду еще более счастлив, если мы победим в этих двух матчах. Приятно тренироваться с лучшими игроками Украины. Сегодня тренировка была легкой, думаю, следующая будет сложнее и интереснее.

О своем вызове в сборную я узнал от представителей Полесья, когда меня заменили в матче. Где-то на 70-й минуте, прямо во время встречи. Пошел в подтрибунное помещение, так как было довольно холодно, и там узнал. Наверное, редкий случай. Отреагировал, конечно, положительно.

Первой сообщил об этом своей девушке, но пока добрался домой из Житомира в Киев, уже начали мне звонить и писать. Телефон был красным. Я был рад, но не нервничал, ведь понимал, что нужно так же работать и играть в футбол», – цитирует Велетня пресс-служба УАФ.