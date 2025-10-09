Сергей Стаднюк

Сборная Египта обеспечила себе место в финальном раунде чемпионата мира 2026. В матче отбора команда уверенно победила Джибути со счетом 3:0. Уже на 9-й минуте счет открыл Ибрагим Адель, а дубль на свой счет записал Мохамед Салах, который отличился на 18-й и 84-й минутах. Для Египта это будет четвертое участие в финальной части мирового первенства после турниров 1934, 1990 и 2018 годов. Команда Египта гарантировала себе победу в своей группе, набрав 23 очка. Буркина-Фасо, которая имеет 18 баллов, останется второй и сможет претендовать на выход как лучшая сборная среди тех, что финишируют вторыми.

В свою очередь, сборная Ганы разгромила на выезде команду Центральноафриканской Республики – 5:0 и фактически гарантировала себе выход на мундиаль. В составе ганцев забивали Мохаммед Салису, Томас Парти, Александер Джику, Джордан Айю и Камалдин Сулемана. За тур до завершения отбора Гана опережает Мадагаскар на три балла (22 против 19), имея преимущество в личных встречах, что практически гарантирует ей первое место в группе.

На этот момент известны уже 20 участников финальной части чемпионата мира.

🌎 От Северной Америки: Мексика, США и Канада.

🌏 От Азии: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания и Австралия.

🌎 От Южной Америки: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай и Колумбия.

🌍 От Африки: Марокко, Тунис, Египет и Гана.

🌏 От Океании: Новая Зеландия.

Квалификация ЧМ-2026 (Африка)

Джибути – Египет 0:3

Голы: Адель, 8, Салах, 14, 84

ЦАР – Гана 0:5

Голы: Салису, 21, Парти, 52, Джику, 69, Айю, 71, Сулемана, 87