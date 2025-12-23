Бетис ярко завершил футбольный год, разгромив Хетафе со счётом 4:0 и поднявшись на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. Эта победа стала для севадийского клуба уже 29-й в календарном году во всех официальных соревнованиях.

Таким образом, команда повторила собственное лучшее достижение по количеству побед за один год, которое ранее было зафиксировано в 2021 году.

Однако, долго праздновать успех не придется. Уже 4 января Бетис ждет непростое выездное испытание в Мадриде — матч против Реала.

Следует отметить, что за всю историю существования клуба Бетис лишь один раз становился чемпионом Испании — это произошло в далеком 1935 году.