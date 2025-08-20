Бейли покинул Астон Виллу и стал одноклубником форварда сборной Украины
Фото - Getty Images
Ямайский вингер Астон Виллы Леон Бейли проведет следующий сезон в Роме. Итальянский клуб объявил об аренде футболиста, которая включает опцию выкупа за 22 миллиона евро.
Последние четыре года Бейли провел в составе бирмингемского клуба, где забил 22 гола в 144 матчах.
Римляне под руководством нового тренера Джан Пьеро Гасперини стремятся обеспечить себе место в Лиге чемпионов. В последний раз они выступали в самом престижном клубном турнире в 2018 году. Сезон Серии А они начнут в субботу домашним матчем против Болоньи.
Игроком Ромы является украинский форвард Артем Довбик.
