Итальянская Рома продолжает подготовку к новому сезону и активно работает на трансферном рынке, формируя состав для борьбы в чемпионате.

По информации Il Tempo, руководство клуба приняло решение выставить на трансфер нападающего Артёма Довбика, вингера Стефана Эль-Шаарави и полузащитника Томмазо Бальданци.

Недавно состоялась встреча руководителей Ромы, по итогам которой был определён список футболистов, не входящих в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. В него вошли именно эти три игрока.

Несмотря на многочисленные слухи, Рома пока не получала никаких официальных предложений, но готова рассмотреть все варианты, которые поступят. Гасперини уверен, что Довбик, Эль-Шаарави и Бальданци не являются незаменимыми футболистами в его команде.

Таким образом, Артём Довбик может перейти в состав Милана.