Дешам — перед матчем сборной Украины против Франции: «В атаке у них есть отличные футболисты»
Тренер Франции прокомментировал предстоящий матч отбора к ЧМ-2026
6 минут назад
Главный наставник национальной команды Франции Дидье Дешам поделился своим мнением о мощи сборной Украины накануне матча квалификации к чемпионату мира-2026, который пройдет во Вроцлаве.
«Наибольшая опасность для нашей команды? Прежде всего – это качество соперника, у которого есть очень-очень хорошие футболисты. Некоторые из них играли за «Шахтер» или в больших европейских клубах.
У сборной Украины есть игроки с большим опытом, которые привыкли играть вместе и провели немало матчей. В атаке у них есть отличные футболисты.
Всегда нужно быть внимательными к сопернику, принимая во внимание его сильные, а также слабые стороны, которыми будем стараться воспользоваться. Что касается коллектива, креативности и различных вариантов – сборная Украины обладает очень интересными и опасными возможностями в атаке», — сказал Дешам на пресс-конференции.
В квартете D, кроме Украины и Франции, свои матчи проведут также национальные команды Исландии и Азербайджана.
