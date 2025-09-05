Главный наставник национальной команды Франции Дидье Дешам поделился своим мнением о мощи сборной Украины накануне матча квалификации к чемпионату мира-2026, который пройдет во Вроцлаве.

«Наибольшая опасность для нашей команды? Прежде всего – это качество соперника, у которого есть очень-очень хорошие футболисты. Некоторые из них играли за «Шахтер» или в больших европейских клубах.

У сборной Украины есть игроки с большим опытом, которые привыкли играть вместе и провели немало матчей. В атаке у них есть отличные футболисты.

Всегда нужно быть внимательными к сопернику, принимая во внимание его сильные, а также слабые стороны, которыми будем стараться воспользоваться. Что касается коллектива, креативности и различных вариантов – сборная Украины обладает очень интересными и опасными возможностями в атаке», — сказал Дешам на пресс-конференции.