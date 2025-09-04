Павел Василенко

Вингер испанской Жироны Виктор Цыганков пропустил открытое тренировочное занятие сборной Украины накануне матча против Франции в отборе на чемпионат мира-2026. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Перед тем, как отправиться в сборную, Цыганков не сыграл за Жирону в матче Ла Лиги из-за травмы. В случае, если он пропустит игру, его могут заменить на правом фланге атаки Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Александр Назаренко и Назар Волошин.

5 сентября в 21:45 по киевскому времени украинцы сыграют против французов в квалификации чемпионата мира 2026 года на своем номинальном домашнем поле в польском Вроцлаве.

9 сентября в 19:00 по Киеву сборная Украины сыграет в Баку против азербайджанцев.