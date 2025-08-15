Сергей Стаднюк

Впервые в истории национальная сборная Украины получила собственный специализированный автобус. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Отмечается, что оформление автобуса призвано напоминать об истории и гордости, которые сборная «везет с собой на каждый матч». Ассоциация выразила благодарность партнерам национальной команды — AWT «Бавария», WhiteBIT, adidas и VBET — за участие в проекте.

Это не просто транспорт — это символ. Дизайн нашего автобуса отражает дух Украины. Автобус украшен символами, которые близки каждому украинцу. На бортах — национальный флаг и казак Сірко — образ, который воплощает силу, характер и нашу непоколебимую веру в победу. А также лозунг: Украина превыше всего! Этот дизайн — отражение нашей истории и гордости, которую мы везем с собой на каждый матч. УАФ

Напомним, уже 5 сентября сборная Украины начнет путь в квалификации на чемпионат мира-2026 матчем со сборной Франции. Встреча пройдет во Вроцлаве.