Павел Василенко

Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло заявил, что национальная сборная должна пройти очень далеко на чемпионате мира-2026, чтобы не потерять деньги и покрыть расходы на участие. Финансовые проблемы федерации привели к трениям между руководством и игроками за несколько дней до начала Мундиаля. Одной из причин стало сокращение бонусов за достигнутые результаты. Другой – билеты, которые игроки получат в распоряжение родственников и друзей.

«Нам нужно продвинуться очень далеко в турнире, чтобы сбалансировать наши финансы. Я не говорю о том, чтобы зарабатывать деньги, я просто говорю о том, чтобы не терять деньги», – сказал Диалло L'Equipe.

На вопрос, означает ли это выход в полуфинал, он ответил: «По крайней мере, возможно, и больше…»

Франция является одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира. Команда стала чемпионом в 2018 году и играла в финале четыре года назад. С увеличением количества команд-участниц, чемпионат мира будет длиннее, чем предыдущие турниры, что означает более высокие расходы.

Диалло также прокомментировал разногласия по поводу бонусов игроков:

«Я сделал им предложение. Я не буду говорить о конкретных параметрах. Сейчас они это обсуждают, и я жду их встречного предложения».

Он с оптимизмом настроен на достижение соглашения, установив 10 июня как дату, до которой контракт должен быть подписан.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике, в котором впервые в истории будут соревноваться в общей сложности 48 национальных команд, начнется 11 июня и продлится до 19 июля.