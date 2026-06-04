Павел Василенко

Матчи чемпионата мира в Соединенных Штатах Америки могут быть задержаны надолго из-за непогоды. Согласно национальным протоколам относительно штормов, если спортивное мероприятие проводится на стадионе, его необходимо немедленно остановить, если в радиусе 8 миль от объекта происходит молния или электрический разряд. Игроков необходимо вывести с поля и вернуть в раздевалки, а болельщиков направить в безопасные зоны стадиона.

После того как молния пройдёт, начинается 30-минутный обратный отсчет. Если в течение этого времени не будет нового электрического разряда, матч возобновляется. Если происходит новый удар молнии, обратный отсчет начинается с нуля. Это может привести к серьезным задержкам в матчах чемпионатов мира, некоторые матчи длятся более 3 часов. Подобные случаи произошли на Клубном чемпионате мира, который проходил прошлым летом в Соединенных Штатах. В матче между Челси и Бенфикой задержка составила более двух часов, а матч длился 4 часа 38 минут.

Регламент ФИФА не определяет, какой срок должен пройти, прежде чем матч можно будет прервать, и всемирный футбольный руководящий орган решает этот вопрос в каждом конкретном случае. Однако перенос матча создаст организационные проблемы.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике, в котором впервые в истории примут участие в общей сложности 48 национальных команд, начнется 11 июня и продлится до 19 июля.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити вошел в историю ЧМ.