Павел Василенко

Чемпионат мира в США, Мексике и Канаде начнется 11 июня, и интересно, что на нем будет установлен рекорд по клубному футболу.

На турнир было приглашено 1248 игроков, а Манчестер Сити возглавляет список клубов с наибольшим количеством представителей на ЧМ-2026.

В частности, 19 игроков английского клуба будут играть за 12 национальных команд, установив таким образом новый рекорд.

На чемпионате мира 2018 года сыграли 16 игроков Манчестер Сити, рекорд, который побила Бавария в Катаре, выставив 17 игроков на чемпионат мира 2022 года.

В этом году Бавария идет сразу за Манчестер Сити с 18 игроками, далее идут Арсенал и ПСЖ с 16 игроками, а также Барселона с 15. Интересно, что на высоком шестом месте находится саудовский Аль-Хиляль, в составе которого 12 игроков сборных.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Напомним, сборная-участница чемпионата мира-2026 по футболу назначила нового наставника.