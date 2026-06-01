Павел Василенко

Лука Зидан поедет на нынешний чемпионат мира. Однако, в отличие от своего отца, он не будет представлять Францию.

Лука - один из четырёх сыновей Зинедина Зидана, которые играли или до сих пор играют в профессиональный футбол. Карьера Луки сейчас самая успешная, поскольку он является основным вратарём испанской Гранады.

27-летний голкипер также добился успеха в национальной сборной. Хотя он играл за молодёжные команды Франции с 2014 по 2018 год, на взрослом уровне он выбрал страну своих предков – Алжир.

С ним команда дошла до четвертьфинала прошлогоднего Кубка африканских наций. В этом году их ждёт ещё больший турнир: чемпионат мира.

Соперниками Алжира на чемпионате мира станут Аргентина, Иордания и Австрия. Тренер уже объявил состав команды на турнир. Неудивительно, что Зидан также был включён в заявку национальной сборной Алжира.

Сын легендарного Зидана уже сыграл шесть матчей за сборную Алжира. Вероятно, ещё больше матчей состоится на чемпионате мира. Между тем его отец с нетерпением будет ждать завершения турнира, поскольку ожидается, что ему доверят национальную сборную Франции после ухода Дидье Дешама.