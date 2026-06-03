Павел Василенко

Сборная Германии прибыла в Чикаго в среду вечером, где завершит последние приготовления перед чемпионатом мира в США, Мексике и Канаде.

После восьмичасового перелета из Франкфурта самолет Lufthansa приземлился в международном аэропорту О'Хара. Немецкая команда уже использовала чартерные рейсы для поездок на предыдущие чемпионаты мира, но на этот раз из экологических соображений они выбрали обычный коммерческий рейс. Делегация сборной Германии получила места бизнес-класса.

Четырехкратные чемпионы мира будут набирать форму к турниру на тренировочной базе клуба MLS Chicago Fire. Свою последнюю товарищескую игру против американцев они сыграют в субботу.

В группе E немцы сыграют с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Чемпионат мира, в котором впервые в истории будут соревноваться всего 48 национальных команд, начнется 11 июня и продлится до 19 июля.