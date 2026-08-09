Павел <p>Василенко</p>

Главный тренер Бенфики Марку Силва прокомментировал ситуацию вокруг украинского вратаря Анатолия Трубина, чье будущее в лиссабонском клубе остается под вопросом на фоне трансферных слухов.

Тренер заявил, что возможные переходы не влияют на его решения и призвал футболистов сосредоточиться на командных целях. По словам Силвы, Бенфика должна состоять из игроков, которые полностью преданы клубу и стремятся вернуть команде чемпионский титул, которого она не завоевывала уже три года.

«Трансферный рынок оказывает влияние, пока он открыт, но как тренер я должен убедиться, что игроки сосредоточены на своих целях. Что касается трансферного рынка, то серьезных обсуждений нет», – заявил Силва.

Ранее сообщалось, что Трубин может покинуть Бенфику этим летом. Среди претендентов на украинца называют туринский Ювентус. В то же время старт сезона для голкипера оказался неоднозначным: он начал кампанию в основном составе, но в квалификационном матче Лиги Европы против Хартс остался в запасе. В старте тогда вышел Самуэль Соареш, а Бенфика победила со счетом 6:1.

В прошлом сезоне Трубин провел 50 матчей, пропустил 43 мяча и 21 раз сохранил ворота «сухими». Контракт украинца с Бенфикой действует до 30 июня 2028 года.