Журналист Владимир Зверев в эфире авторского YouTube-проекта оценил текущее состояние дел в Динамо.

Два года назад, когда Динамо ещё с Луческу начинало тот сезон, то киевляне на старте не играли против соперников. Тогда атака Динамо играла против обороны Динамо. Вспомните те результаты - 4:2, 3:2, 4:1. И сейчас, учитывая всё то, что происходит в обороне киевлян, атака снова может играть против обороны.

Но атака Динамо не добивает своих соперников. Когда киевляне имеют преимущество в счёте 2:1 против Оболони и Александрии, то киевляне должны его развивать. Так должно быть с учётом класса футболистов Динамо.

Матч против Карпат, может, немного другой в этом плане, потому что львовяне имеют более квалифицированных футболистов. Но суть та же. Квалификация игроков Динамо должна закрывать такие игры до 90+4 минуты. А сейчас минус шесть очков и потерянное первое место. Далее в календаре у Динамо будут такие команды, которые предложат киевлянам качественную контратакующую игру. Металлист 1925 и Колос. На старте сезона Динамо имело далеко не самый сложный календарь, - рассказал Звёров.