Журналист Андрей Сеньков высказался о игре форварда Динамо Владислава Бленуце. Его слова приводит KDK.

С Карпатами у него был хороший пас на Волошина, когда тот пробил в штангу. Он классно сориентировался, посмотрел, где Назар и сразу отдал. Вопросов нет. Но, в конце концов, каких-то моментов во взаимопонимании я не увидел. В прошлых матчах у него были убийственные моменты, и он их не реализовал.

Нельзя сказать, что Бленуце как-то борется за мяч. Спиной к чужим воротам он играет лучше. Скорость? Не очень. Показывает ли он такие оверперформансы, как Ванат? Пока что тоже нет. Давит ли на него вся та история с тем, что он «ватник»? Возможно. На мой взгляд, этот игрок не стоит 2 млн евро, - рассказал Сеньків.