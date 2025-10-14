Мацей Кендзьорек, ассистент главного тренера Динамо Александра Шовковского, сообщил, что провел переговоры с наставником киевлян перед тем, как присоединиться к его штабу.

Мы с Шовковским встречались еще до того, как я пришел в клуб. Общались во время одного из визитов «Динамо» в Люблин. Со своей стороны я рассказал и показал, как работаю. Типичная ознакомительная беседа. Я знаю, что представители Динамо, скауты, звонили разным людям, чтобы получить больше информации обо мне. И после положительного результата такой, условно говоря, проверки меня пригласили на встречу с господином Шовковским. Мы немного пообщались в Люблине, и через неделю мне предложили присоединиться к клубу.

Будущее в качестве главного тренера? Конечно, я это учел, когда принимал предложение Динамо. Считаю, это очень развивающая работа, учитывая уровень игроков, которые есть в Динамо. Я не хочу слишком хвалиться командой, но у нас действительно сильный состав, по два игрока на каждую позицию, и с точки зрения качества они на очень высоком уровне. Поэтому я думаю, что работа с такими игроками мне подходит, это безусловно шаг вперед для моего развития как тренера, – передает слова Кендзьорека Dynamo.kiev.ua со ссылкой на эфир Radio TOK FM.