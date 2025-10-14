Защитник Динамо Кристиан Биловар сообщил, что летний новичок киевлян Владислав Бленуце отправил первую зарплату в новом клубе на нужды ВСУ. Ранее футболист попал в скандал с репостами российской пропаганды.

Бленутце негативно повлиял на микроклимат в команде? Сначала, когда он пришел – это было во время перерыва на сборные, – он приехал, и когда начали выходить все эти новости о его тиктоке, если не ошибаюсь, и тиктоке его жены, все сначала к нему так относились, потому что он не давал ответ относительно своей позиции.

И когда он уже дал ответ относительно своей позиции – что он поддерживает Украину, поддерживает наших военных, свою первую заработную плату всю он отправил ВСУ – после этого всего это как-то стало все…

Я к нему после этого подошел, спрашиваю: «Тебе сказали или ты сам решил так сделать?» Он говорит: «Я сам решил так сделать, но меня люди немного неправильно поняли, потому что я постил эти видео не потому, что поддерживаю Россию, а потому, что именно в этих видео…», – я их просто не смотрел, а когда он мне это сказал, я тогда это понял.

В этих видео были какие-то, как он сказал, высказывания о ЛГБТ-сообществе, и он с его женой – против этого ЛГБТ-сообщества. Им попались эти видео, где, я не буду называть имя человека, и он высказывался против этого ЛГБТ. То есть у нас в стране тоже есть люди, которые высказываются против ЛГБТ-сообщества.

Да, я ни в коем случае его не оправдываю. Если ты едешь в такую страну, как минимум ты должен удалить все эти видео из соцсетей, и чтобы их и близко там не было. Но да, он сам принял такое решение и отправил всю свою первую заработную плату в ряды ВСУ.