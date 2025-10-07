Нападающий Динамо Владислав Бленуце хотел покинуть клуб после волны недовольства в его адрес со стороны болельщиков. Об этом в эфире УПЛ ТВ сообщил комментатор матча киевлян в восьмом туре украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (1:1) Роман Бебех.

Вместо Герреро появляется Бленуце, которого часть болельщиков сразу освистывает. Этот футболист оказался под невероятным давлением, написав много ерунды в своих соцсетях про Украину и про Россию [на самом деле сделал репосты российских пропагандистов о ситуации в его родной Молдове, а также саундтрек известного сериала производства страны-агрессора - прим.], потом приехал в Украину.

Я знаю, что после того, как возникла эта первая волна хейта на него, он даже очень серьезно задумывался о том, чтобы сразу покинуть Динамо. Но контракт уже был полностью подписан, и сделать это было невозможно без каких-либо потерь для его предыдущего клуба. А его предыдущий клуб уже не хотел возвращать всё назад.