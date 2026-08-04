Павел Василенко

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом. По информации журналиста Игоря Цыганыка, 28-летним футболистом активно интересуются турецкий Трабзонспор и представитель MLS Нью-Йорк Сити.

Однако главной преградой для потенциального трансфера остается позиция Жироны. Испанский клуб не намерен снижать свои финансовые требования и оценивает украинца в 10 миллионов евро.

Жирона сейчас имеет предложения, но требует десять миллионов евро – это и Трабзонспор, и Нью-Йорк Сити. Цыганков не понимает, почему за него требуют такие деньги, когда заплатили всего пять.

По словам Цыганыка, сам футболист не бойкотирует клуб и не отказывается от тренировок. Он лишь хочет обсудить ситуацию и найти компромиссное решение с руководством.

В то же время время работает на украинца. Контракт Цыганкова с Жироной действует до 30 июня 2027 года, а уже через полгода он будет иметь право вести переговоры с другими клубами и подписать предварительное соглашение как свободный агент.

В прошлом сезоне украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет 15 миллионов евро.