Павел Василенко

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков оказался в центре конфликта с руководством Жироны и всерьез рассматривает возможность отказаться от участия в матчах команды. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, украинский футболист хочет покинуть каталонский клуб, однако стороны не могут прийти к согласию по его трансферу. Жирона требовала за Цыганкова 10 миллионов евро, но ни один из потенциальных покупателей не сделал такого предложения, учитывая, что контракт игрока истекает уже через год.

Как утверждает источник, ранее руководство клуба уверяло украинца, что не будет препятствовать его уходу во время летнего трансферного окна, однако эти договоренности так и не были выполнены. Из-за этого Цыганков не намерен участвовать в контрольных матчах, а его окружение не исключает дальнейшего обострения ситуации.

В прошлом сезоне Жирона набрала лишь 41 очко, заняла 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги и вылетела в Сегунду. Цыганков провёл 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость украинского вингера составляет 15 миллионов евро.